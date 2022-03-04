Ученые предупредили о появлении космической свалки на Луне

4 марта 2022 года отработавший ракетный ускоритель упадет в кратер Герцшпрунг на обратной стороне Луны. Одни ученые утверждают, что это двигатель от ракеты SpaceX Falcon 9, запущенной в 2015 году, другие – последняя ступень китайской ракеты Long March 3C, стартовавшей в 2014 году. О том, какие неприятности может принести космический мусор на Луне, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Первое отличие, которое бросается в глаза, если сравнивать Луну и Землю – это множество кратеров, покрывающих наш естественный спутник. При этом обнаружить наземные метеоритные кратеры сложно, так как их очень мало. Причин такого явления несколько. Начнем с того, что у Земли есть атмосфера (пусть и не такая толстая, как у многих других планет), которая не пропускает небольшие "небесные камни" к поверхности. Большинство мелких астероидов просто сгорают, не долетая до Земли, а те, что все-таки падают, – это осколки от более крупных тел, развалившихся в воздухе.

Например, метеорит размером со стиральную машинку, скорее всего, в атмосфере распадется на несколько частей не больше обувной коробки, а они не смогут оставить на планете следов. Кратер может образовать только гораздо более крупное тело. Кроме того, у Земли есть еще один уровень защиты, роль этого барьера выполняет Луна. Вращаясь вокруг планеты, она притягивает пролетающие метеоры и либо изменяет их траекторию, либо заставляет падать на лунную поверхность. То есть наш спутник – это своеобразный магнит для астероидов. Многие ученые вообще утверждают, что только благодаря Луне на Земле смогла появиться жизнь, а метеоритная защита – главный фактор.

Миллиарды лет в космосе мимо нас проносились исключительно природные объекты. Но вступив в эру космонавтики, человечество заполнило космические пространства самой разной техникой, а с точки зрения физики кусок космического корабля ничем не отличается от камня. Космический мусор точно так же притягивается Луной. Конечно, подавляющее большинство наших орбитальных аппаратов до Луны не долетают, вероятность их падения на Землю неизмеримо выше.



Некоторые объекты все же способны добраться и до естественного спутника планеты, особенно если их неуправляемый полет длится годами. Так произошло и с нынешним ненужным двигателем: он был сброшен 7–8 лет назад, за это время лунное притяжение сумело его перехватить.



Считается, что этот отработавший фрагмент ракеты – первый известный человечеству мусор, который случайно достигнет лунной поверхности. Но ключевое слово здесь – известный. Сколько еще "посылок" с Земли врезалось в Луну – не знает никто. Дело в том, что мощностей наших телескопов не хватает, чтобы отслеживать весь космический мусор даже в непосредственной близости от нас, что уж говорить о расстоянии в 400 тысяч километров. Старый ускоритель просто оказался достаточно большим, чтобы случайно попасть в объективы.



Но вернемся к отличиям между небесными телами. У Луны нет атмосферы, а значит, любой падающий на нее астероид, двигатель или кирпич обязательно достигнет поверхности и, разумеется, оставит там новый кратер. При этом взметнувшееся вверх облако пыли и обломков не осядет довольно долго, потому что гравитация здесь примерно в шесть раз меньше земной.

Если падающее тело будет очень большим, а удар очень сильным, выбитые осколки породы смогут вырваться из лунного притяжения и улететь в космос. В том числе и в сторону Земли. Согласно расчетам, масса фрагмента ракеты, который сейчас летит к Луне, около четырех тонн, а скорость, с которой он врежется в поверхность, составит примерно 2,5 километра в секунду. К счастью, это не позволит выбросить в космос хоть сколько-нибудь заметный кусок породы.

Однако ученые все же настоятельно рекомендуют относиться к подобным происшествиям с максимально возможной осторожностью. Количество рукотворных аппаратов в космосе растет, уследить за каждым обломком невозможно. Когда-нибудь это может привести к тому, что человечество превратит Луну в космическую свалку, а то и вовсе получит "ответный привет" в виде внепланового астероида. Ведущие космические агентства обещают, что бесконтрольных падений больше не будет. Хотя...