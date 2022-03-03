Названо место, куда упадет МКС после схода с орбиты

Международная космическая станция (МКС) эксплуатируется с 1998 года, но в скором времени ей предстоит закончить свою трудовую биографию и сойти с орбиты, чтобы затонуть в океане. О том, когда и как это произойдет, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: NASA

Космические аппараты часто служат намного дольше, чем изначально предполагалось. Так происходит потому, что при их проектировании инженеры стараются предусмотреть все возможные поломки и нештатные ситуации: ремонтировать технику, находящуюся в сотнях километров от поверхности Земли, очень сложно. Поэтому орбитальные станции строят с многократным запасом прочности и множеством дублирующих систем.

Международная космическая станция не исключение, и такое техническое оснащение позволило даже внести ее в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое сооружение, построенное человечеством. Ее стоимость – около 150 миллиардов долларов. За три десятка лет здесь было проведено множество научных экспериментов, станцию посетили две сотни космонавтов.

Но даже такой объект имеет конечный срок эксплуатации, и для Международной космической станции он подходит к концу: ее планируют затопить на "космическом кладбище" в 2031 году. Причем использовать МКС прекратят еще раньше: станция проведет много месяцев без экипажа, постепенно приближаясь к Земле.

Рабочая орбита МКС располагается на высоте от 270 до 500 километров. Выше подниматься нельзя, потому что там на космонавтов будут действовать слишком большие дозы радиации. Ниже тоже невозможно, потому что на такой высоте станция будет тормозить об атмосферу. Но когда с МКС улетит последний космонавт, орбита будет понижена, торможение постепенно приведет станцию на дно океана.



Разумеется, место падения выбрано и рассчитано максимально точно, и оно совершенно не зря называется "космическим кладбищем". Сюда сбрасывают почти все крупные космические аппараты, отслужившие свой срок. Более мелкие просто не долетают до поверхности планеты и сгорают в атмосфере. Эту условную точку на карте Тихого океана иногда называют "точкой немо", но название не имеет ничего общего с капитаном Немо из книги Жюля Верна.



Слово "немо" переводится с латыни как "никто", и смысл названия в том, что в этом месте нет ни одной живой души – по крайней мере человеческой. Точка расположена на максимальном удалении от береговых линий всех континентов, и даже если что-то пойдет не так, огромный рукотворный объект, рухнувший в воду из космоса, не сможет нанести никакого вреда.



Фото: NASA

Кстати о "живых душах". Этот район океана выбран еще и потому, что вода здесь не слишком богата кислородом. В результате биосфера этого участка необыкновенно бедна: по заявлением океанологов, живых организмов здесь меньше, чем в некоторых районах Антарктиды. Но все же ученые задумываются о том, как падение космического аппарата такой величины может повлиять на экологию этого места.

Стоит начать с того, что до "космического кладбища" долетит далеко не вся масса почти 450-тонного космического корабля. Часть научных приборов снимут и отправят на Землю, топливо выработают (хотя и не полностью – часть пригодится для возможной коррекции орбиты), небольшие внешние блоки МКС "отстрелят", чтобы они сгорели в атмосфере. Но даже "раздетая" станция все равно по пути потеряет около трети оставшейся массы – тоже в атмосфере.

На дно океана пойдет сильно потрепанный остов. Несмотря на то что МКС – самое крупное наше сооружение в космосе, но даже в полной комплектации она намного меньше любого из морских танкеров и сухогрузов, которые (пусть и не слишком часто) тонут в океанах.



Все же экологи осторожно высказывают опасения за биосферу Тихого океана в районе будущего падения станции. Последствий они предсказать не берутся, но напоминают, что вокруг любого затонувшего корабля всегда начинают бурно развиваться морские организмы.



Но в данном случае в океане окажутся материалы и конструкции, которые провели 30 лет в открытом космосе, непрерывно подвергаясь космическому излучению и другим воздействиям, о которых мы, возможно, даже не знаем. Поэтому морские биологи рекомендуют организовать наблюдение за "точкой немо", особенно если учесть, что в этом районе покоится далеко не один космический аппарат. Будем надеяться, что ничего неприятного не произойдет. Хотя…