Ученые объяснили появление светящихся в темноте трансгенных рыбок в реках Бразилии

Ученые обнаружили, что в реках и ручьях Бразилии появилась большая популяция генно-модифицированных светящихся рыбок. Флуоресцентные данио рерио (Danio Rerio) уверенно размножаются и конкурируют за пищу с местными видами. О том, откуда они взялись и как попали в дикую природу, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



В начале 2000-х годов ученые Сингапурского Национального университета проводили эксперименты над геномом одной из самых популярных аквариумных рыбок – данио рерио. Этот вид неприхотлив, легко размножается в неволе и не слишком привередлив к составу и температуре воды. Биологи хотели превратить его в живой индикатор, то есть заставить их светиться при контакте с определенными веществами. Тогда рыбок можно было бы выпускать в водоемы (предварительно лишив возможности размножаться) и по их окраске судить о химическом составе воды.

Для этого в их ДНК добавили ген медузы (Aequorea Victoria) и коралла (Discosoma). Рыбки с геном медузы давали зеленое свечение, с геномом коралла – красное, а если в них были оба гена – тогда светились желтым. Вот только от химического состава воды это никак не зависело, данио излучали свет всегда – стоило лишь поднести к ним ультрафиолетовую лампу.

Для научных целей генно-модифицированные рыбки оказались почти непригодными, но зато для аквариумистов они стали настоящим открытием. Есть несколько теорий о том, как именно они попали из сингапурской лаборатории на каждый "птичий рынок", но одно известно точно: несмотря на все старания ученых, светящиеся данио все же сохранили способность размножаться.

Сегодня их можно увидеть едва ли не в любом магазине аквариумных рыбок, где они продаются под торговым названием GloFish. При этом во многих странах законодательно запрещены их разведение, обмен и продажа. Так, светящиеся рыбки стали первыми в мире общедоступными генно-модифицированными домашним питомцами. Причем сегодня уже существуют зеленые, оранжевые, синие и фиолетовые данио – да и не только эти рыбки.



Все бы ничего, но совсем недавно экологи, изучающие реки бассейна Амазонки, с изумлением обнаружили GloFish в природных водоемах, причем в таких количествах, которые позволяют использовать термин "популяция". Изначально "дикие" данио населяли реки и ручьи Пакистана, Индии, Бангладеша, Непала, Мьянмы и Бутана – надо ли говорить, что окрестности Амазонки показались им родным домом.



Поначалу биологи не слишком беспокоились, так как посчитали, что любая крохотная рыбка, излучающая свет, довольно быстро станет легкой добычей хищника. Однако трансгенные данио не просто обитают в водоемах Бразилии, но и активно размножаются (быстрее, чем многие местные виды) и конкурируют с соплеменниками за пищу и жизненное пространство.



Откуда же GloFish взялись в дикой природе? Оказывается, еще в 2015 году бразильские ихтиологи заметили флуоресцентных рыбок в бассейне реки Параиба-ду-Сул. Эта река протекает мимо крупнейшего в Латинской Америке центра декоративной аквакультуры – настоящей фабрики по производству аквариумных рыбок. Причем выращиваются они не в закрытых емкостях, а искусственных прудах, которых здесь около 4,5 тысячи.

Пруды соединены ручьями для протока воды, но в каждом из них установлены мелкие решетки, чтобы обитатели не вырвались на свободу. Судя по всему, это не остановило GloFish: рыбки, разведение которых в Бразилии строго запрещено и которые при этом есть на каждом прилавке специализированных магазинов, заполонили местные реки.

К чему это приведет, экологи пока не понимают, лишь говорят, что последствия для окружающей среды могут оказаться самыми непредсказуемыми. Данио плодятся очень быстро, они способны уничтожить кормовую базу для остальных видов, а это нарушит природное равновесие. В итоге светящиеся рыбки могут оказаться для Бразилии тем же, чем когда-то стали кролики для Австралии, борщевик Сосновского для России или рапаны для Черного моря – все эти виды стали причинами необратимых экологических изменений. Впрочем, остается надежда на местных хищников, которые с удовольствием лакомятся "подводными фонариками" и не должны позволить им бесконтрольно размножаться. Хотя…