Ученые объяснили появление светящихся в темноте трансгенных рыбок в реках Бразилии

Ученые обнаружили, что в реках и ручьях Бразилии появилась большая популяция генно-модифицированных светящихся рыбок. Флуоресцентные данио рерио (Danio Rerio) уверенно размножаются и конкурируют за пищу с местными видами. О том, откуда они взялись и как попали в дикую природу, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
В начале 2000-х годов ученые Сингапурского Национального университета проводили эксперименты над геномом одной из самых популярных аквариумных рыбок – данио рерио. Этот вид неприхотлив, легко размножается в неволе и не слишком привередлив к составу и температуре воды. Биологи хотели превратить его в живой индикатор, то есть заставить их светиться при контакте с определенными веществами. Тогда рыбок можно было бы выпускать в водоемы (предварительно лишив возможности размножаться) и по их окраске судить о химическом составе воды.
Для этого в их ДНК добавили ген медузы (Aequorea Victoria) и коралла (Discosoma). Рыбки с геном медузы давали зеленое свечение, с геномом коралла – красное, а если в них были оба гена – тогда светились желтым. Вот только от химического состава воды это никак не зависело, данио излучали свет всегда – стоило лишь поднести к ним ультрафиолетовую лампу.
Для научных целей генно-модифицированные рыбки оказались почти непригодными, но зато для аквариумистов они стали настоящим открытием. Есть несколько теорий о том, как именно они попали из сингапурской лаборатории на каждый "птичий рынок", но одно известно точно: несмотря на все старания ученых, светящиеся данио все же сохранили способность размножаться.
Сегодня их можно увидеть едва ли не в любом магазине аквариумных рыбок, где они продаются под торговым названием GloFish. При этом во многих странах законодательно запрещены их разведение, обмен и продажа. Так, светящиеся рыбки стали первыми в мире общедоступными генно-модифицированными домашним питомцами. Причем сегодня уже существуют зеленые, оранжевые, синие и фиолетовые данио – да и не только эти рыбки.
Поначалу биологи не слишком беспокоились, так как посчитали, что любая крохотная рыбка, излучающая свет, довольно быстро станет легкой добычей хищника. Однако трансгенные данио не просто обитают в водоемах Бразилии, но и активно размножаются (быстрее, чем многие местные виды) и конкурируют с соплеменниками за пищу и жизненное пространство.
Откуда же GloFish взялись в дикой природе? Оказывается, еще в 2015 году бразильские ихтиологи заметили флуоресцентных рыбок в бассейне реки Параиба-ду-Сул. Эта река протекает мимо крупнейшего в Латинской Америке центра декоративной аквакультуры – настоящей фабрики по производству аквариумных рыбок. Причем выращиваются они не в закрытых емкостях, а искусственных прудах, которых здесь около 4,5 тысячи.
Пруды соединены ручьями для протока воды, но в каждом из них установлены мелкие решетки, чтобы обитатели не вырвались на свободу. Судя по всему, это не остановило GloFish: рыбки, разведение которых в Бразилии строго запрещено и которые при этом есть на каждом прилавке специализированных магазинов, заполонили местные реки.
К чему это приведет, экологи пока не понимают, лишь говорят, что последствия для окружающей среды могут оказаться самыми непредсказуемыми. Данио плодятся очень быстро, они способны уничтожить кормовую базу для остальных видов, а это нарушит природное равновесие. В итоге светящиеся рыбки могут оказаться для Бразилии тем же, чем когда-то стали кролики для Австралии, борщевик Сосновского для России или рапаны для Черного моря – все эти виды стали причинами необратимых экологических изменений. Впрочем, остается надежда на местных хищников, которые с удовольствием лакомятся "подводными фонариками" и не должны позволить им бесконтрольно размножаться. Хотя…