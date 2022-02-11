Ученые нашли способ полноценно тренировать мышцы за три секунды в день

Группа ученых из Японии и Австралии опубликовала отчет об эксперименте, из которого следует, что для увеличения силы мышц достаточно всего трех секунд физических упражнений в день. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Все мы давно привыкли к мысли, что для получения красивых рельефных мышц необходимы долгие изнуряющие тренировки. Сотни тысяч, а то и миллионы людей по всему миру ежедневно заполняют спортивные залы, где подвергают собственные тела тяжелым испытаниям с единственной целью: сделать бицепсы, трицепсы и остальную мускулатуру больше и сильнее.



Те же из нас, кому не хватает времени или силы воли, попросту игнорируют спорт, смирившись с мыслью о том, что на продолжительные тренировки у нас никогда не найдется даже свободной минутки. Теперь все эти отговорки полностью теряют силу: время, достаточное для спорта, может измеряться секундами.



Ученые из университетов Австралии и Японии опубликовали в издании Scandanavian Journal of Medicine&Science In Sports статью. В ней они описали эксперимент, проведенный ими над студентами этих вузов. Для тестов были отобраны добровольцы, никогда до этого не занимавшиеся регулярными тренировками, и разделены на две группы. 39 испытуемых должны были выполнять сгибание рук с максимальным усилием – проще говоря, качать бицепсы с тяжелыми гантелями.

Заниматься этим студенты должны были целый месяц, но только по будням и в течение всего трех секунд. По факту они успевали за время тренировки согнуть руки от одного до трех раз, поэтому их дополнительно разделили на подгруппы, каждая их которых выполняла собственное упражнение: либо стандартный вариант (концентрическая тренировка), либо медленное опускание (эксцентрическая тренировка), либо неподвижное удерживание гантели под углом 90 градусов (изометрическая тренировка).

Вторая группа студентов была контрольной, на ее долю выпали "невероятно сложные" испытания: им предстояло не заниматься никаким спортом все тот же месяц.

Исследователи измерили максимальную силу сокращения мышц учащихся до и после испытательного периода и обнаружили неожиданные изменения. Эксцентрическая группа добилась лучших результатов, сила ее мышц увеличилась в среднем на 11,5%. Концентрическая группа улучшила силу на 6,3%, а изометрическая группа – на 7,2%.

Вывод: роста силы (и, соответственно, объема) мышц можно добиться за относительно небольшой срок при очень коротких занятиях с максимальный нагрузкой, причем лучше всего работает эксцентрическая тренировка – медленное удлинение мышц.

Конечно, ученые не утверждают, что можно получить титул "Мистер Олимпия", упражняясь по три секунды в день. Но результаты их исследований могут оказаться важными, если речь идет о потере мышечной массы и силы, связанной со старением. Эти возрастные изменения можно существенно замедлить с помощью сверхкоротких интенсивных тренировок.



Правда, пока у исследователей есть данные только по бицепсам: другие виды мышц не изучались. Но эксперименты будут продолжены, и, если все пойдет удачно, авторы обещают нам создать комплекс упражнений для всего тела, который займет не больше 30 секунд.



Единственное, чего не нашлось в статье, – объяснений, почему международная группа ученых вообще заинтересовалась таким странным видом физкультуры. Но понятно, что острая нехватка времени и катастрофическая лень – проблемы, существующие у людей на всех континентах и в любых странах, поэтому мы с воодушевлением ждем от исследователей той самой "зарядки на полминуты", которая подарит нам силу, красоту и долголетие. Уж 30 секунд в день для собственного здоровья мы точно найдем. Хотя…

