Генконсул Иванов: 23 россиянина госпитализированы после ЧП с катером на Пхукете

Фото: телеграм-канал SHOT

На Пхукете в результате столкновения прогулочного катера с рыболовецким судном были госпитализированы 23 россиянина. Об этом рассказал генконсул в таиландской островной провинции Егор Иванов.

"По предварительной информации, на борту катера находилось 33 гражданина России, а также граждане Казахстана, Киргизии, Узбекистана и ряда других стран", – приводит слова генконсула ТАСС.

Россияне госпитализированы в несколько лечебных учреждений. Им оказывается медицинская помощь.

О происшествии ранее сообщили СМИ. По их данным, в результате ЧП погибла 18-летняя туристка Елизавета Старых. Позже генконсульство подтвердило гибель гражданки России.

По данным информационного центра администрации провинции Пхукет, столкновение произошло у островов Пхи-Пхи. В момент аварии на борту катера находились 52 иностранных туриста и три члена экипажа.