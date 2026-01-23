Форма поиска по сайту

23 января, 19:21

Происшествия

Школьницы избили сверстницу в туалете торгового центра в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Две школьницы избили сверстницу в туалете торгового центра в Подмосковье. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что правоохранители во время мониторинга интернета обнаружили видеозапись, на которой зафиксировано избиение несовершеннолетней.

По предварительным данным, в ходе конфликта две школьницы избили свою знакомую 2012 года рождения в туалете торгового центра, а третья снимала происходящее на телефон. Всех участников инцидента установили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Ступино.

МВД добавило, что в драке участвовали девочки в возрасте от 12 до 14 лет, они были опрошены в присутствии законных представителей. Полицейские также направят пострадавшую на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени вреда, причиненного ее здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее врачи диагностировали перелом и сотрясение у 13-летнего подростка, которого избил мужчина во время катания на горке Уктус в Екатеринбурге. Местные СМИ писали, что подросток скатился с горы и сбил женщину, после чего находившийся рядом мужчина нанес ему несколько ударов по голове и телу.

