18 января, 19:03

Происшествия

Перелом и сотрясение обнаружили врачи у избитого в Екатеринбурге подростка

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Врачи диагностировали перелом и сотрясение у 13-летнего подростка, которого избил мужчина во время катания на горке Уктус в Екатеринбурге, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что подросток скатился с горы и сбил женщину, после чего находившийся рядом мужчина нанес ему несколько ударов по голове и телу.

Уточнялось, что прокуратура по факту случившегося организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время проводятся допросы свидетелей.

По словам Горелых, пострадавший ребенок был доставлен в Девятую детскую городскую больницу и госпитализирован. Сейчас подросток проходит курс лечения. Расследование взято на контроль руководством регионального главка МВД.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку по сообщениям о предполагаемом жестоком обращении педагога с учеником в Красноярске. По словам школьников, педагог применила физическую силу к семикласснику из-за того, что он не сменил обувь.

СК начал проверку после видео с учительницей, ударившей ребенка в школе в Митине

