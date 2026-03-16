16 марта, 08:17

Le Parisien: депутаты ЕП не смогли найти Иран на карте мира

Фото: ТАСС/ЕРА/RONALD WITTEK

Европейские депутаты вызвали возмущение общественности, поскольку не смогли найти Иран на карте мира. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Le Parisien.

Инцидент произошел еще в начале марта, однако видеозапись с их неправильными ответами привлекла внимание пользователей Сети только сейчас.

"Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента", – указано в статье.

Скандал возник после того, как парламентарий от Социалистической партии Эмма Рафовиц перепутала Иран с Болгарией, а ее коллега из партии "Возрождение" Фабьенн Келлер – с Турцией.

В свою очередь, евродепутат Манон Обри напомнила, что Европарламент принимает решения в том числе по поводу военной операции США и Израиля против Исламской Республики.

"Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее (войну. – Прим. ред.) осудить!" – добавила она.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил, что НАТО ждет "очень плохое будущее", если страны Альянса не помогут в разблокировке Ормузского пролива.

Он также признался, что не верит в готовность союзников по НАТО вступиться за Соединенные Штаты, в отличие от приверженности Вашингтона поддержке Альянса.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и американские военные базы в регионе.

Позднее стало известно о закрытии Ормузского пролива для движения кораблей. Исламская Республика предупредила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет.

После этого Штаты выразили готовность сопровождать танкеры в Ормузском проливе. В Вашингтоне заявили, что осознают необходимость таких действий и хотят "осуществлять их последовательно".

Глава МИД Ирана заявил, что страна будет защищаться сколько потребуется

