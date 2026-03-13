IRIB: Иран вывел из строя американский авианосец Abraham Lincoln

Военно-морские силы Ирана нанесли удары по американскому авианосцу Abraham Lincoln и вывели его из строя, сообщает News.ru со ссылкой на агентство IRIB.

Уточняется, что корабль получил повреждения и был вынужден сменить курс. Согласно заявлению центрального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия", судно направляется в Соединенные Штаты.

При этом Пентагон пока не прокомментировал техническое состояние своего авианосца.

Ранее американская армия потеряла самолет-заправщик КС-135 во время военной операции в Исламской Республике. Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве над Ираком. При этом потеря самолета не была связана с иранской атакой или дружественным огнем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Тель-Авив и военные базы Штатов в странах Персидского залива.