13 мая, 04:37
Пожар произошел на производственном здании в Подмосковье
На производственном здании в подмосковных Мытищах произошло возгорание. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Московской области.
Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь.
Информация о пострадавших не поступала. Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее при пожаре в жилом доме в Мытищах погиб 27-летний мужчина. Также 5 человек, включая ребенка, были госпитализированы.
Всего из здания было было эвакуировано 146 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.