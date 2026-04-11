11 апреля, 09:10

Происшествия

Пять человек госпитализированы после пожара в подмосковных Мытищах

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Пять человек, включая ребенка, доставлены в больницы после пожара в жилом доме в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По данным ведомства, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Следователи уже осмотрели место происшествия. В настоящее время проводятся допросы. Также сотрудники СК планируют назначить пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, подмосковная прокуратура проконтролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования дела.

Возгорание произошло в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах в ночь на 11 апреля. Огонь охватил квартиру на 11 этаже дома, а также несколько балконов.

Пожарные спасли 24 жильцов, которые оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. Всего из здания было эвакуировано 146 человек. Однако при пожаре погиб 27-летний мужчина.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Предварительно, площадь пожара составляла 70 квадратных метров. На базе местной школы для жильцов дома организовали пункт временного размещения, куда уже обратились 27 человек.

