Пожар в жилом доме в подмосковных Мытищах потушен

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар в жилом доме в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Количество пострадавших в результате возгорания увеличилось до шести человек, среди них один ребенок.

Вместе с тем пожарным удалось спасти 24 жильцов. В частности, одного члеовека удалось спасти с верхних этажей дома с помощью автолестницы. По лестничным маршам вывели еще 23 жильцов, которые оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления.

Всего из здания эвакуировано 146 человек. На базе местной школы развернули пункт временного размещения, куда обратились 27 человек.

Возгорание произошло в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах в ночь на 11 апреля. Огонь охватил квартиру на 11 этаже дома, а также несколько балконов.

В результате пожара погиб один человек. Предварительно, площадь возгорания составляла 70 квадратных метров.