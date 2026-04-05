05 апреля, 12:36

Минобороны РФ: задымление в здании военного училища в Москве произошло из-за замыкания

Задымление на чердаке одного из военных учебных заведений в Москве могло произойти из-за короткого замыкания. В результате пожара никто не пострадал, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Пятого апреля около 11:22 (мск) произошло задымление на чердаке одного из зданий на территории военного учебного заведения на улице Головачева в Москве", – отметило ведомство.

В настоящее время пожарные тушат возгорание.

О пожаре ранее сообщали СМИ. По их данным, загорелась кровля Московского высшего общевойскового командного училища. Площадь огня составляет 200 квадратных метров. Пламя распространяется под кровлей в двух направлениях, уточняли журналисты.

До этого пожар произошел в одном из жилых домов на улице Николоямской в Москве. Возгорание было выявлено в лифтовом холле. Оно частично охватило лестничную клетку 2-го этажа.

Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей. Спустя время огнеборцы ликвидировали пламя. В результате пожара погибли четыре человека.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

