Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован

Фото: Москва 24

Пожарные потушили возгорание, возникшее в жилом доме на улице Николоямской в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Огонь охватил лифтовой холл и частично лестничную клетку 2-го этажа. К тушению привлекались 86 сотрудников и 23 единицы техники МЧС.

В результате три человека погибли, еще четверо пострадали. В ходе тушения спасатели эвакуировали из здания 25 человек, в том числе 5 детей.

Ранее в рабочем поселке Андреевка произошел крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг сложности. Возгорание достигло площади в 5 тысяч квадратных метров. Силами сотрудников МЧС огонь был ликвидирован.