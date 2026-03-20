Пожару на рынке в подмосковном Солнечногорске присвоен повышенный ранг сложности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Данный статус, как пояснил собеседник агентства, предполагает привлечение к тушению дополнительных сил и средств.

В свою очередь, пресс-служба столичной Госавтоинспекции предупредила об ограничении движения вблизи рынка. Запреты коснулись участка улицы Андреевка в районе дома 1, строения 2.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, которые помогают спецтехнике проехать к месту пожара и отводят транспорт на соседние улицы. В связи с этим ведомство призвало водителей выбирать альтернативные маршруты.

О возгорании в рабочем поселке Андреевка подмосковного Солнечногорска стало известно днем 20 марта. Согласно актуальным данным, огонь распространился на 1,8 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара участвуют 42 специалиста и 15 единиц техники. Они в том числе проводят работы по защите расположенных рядом зданий.