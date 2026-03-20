Площадь пожара на стройрынке в Солнечногорске выросла до 5 тысяч "квадратов"

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Огонь охватил 5 тысяч квадратных метров на строительном рынке в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области в MAX.

Тушение осложняется из-за высокой пожарной нагрузки, а также большого количества построек в районе возгорания, добавили в управлении МЧС по региону. К ликвидации пожара привлечены 42 человека и 15 единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали.



Установление всех обстоятельств возгорания, а также ход и результаты проверки, организованной по данному факту, взяла под контроль Солнечногорская городская прокуратура. Причина пожара будет определена по итогам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

О возгорании в рабочем поселке Андреевка подмосковного Солнечногорска стало известно днем 20 марта. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Движение в районе возгорания ограничено. В частности, проехать нет возможности на участке улицы Андреевка возле дома 1, строения 2. Сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд спецтехники к очагу возгорания и перенаправляют автомобили на другие улицы.