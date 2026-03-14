14 марта, 09:56

Происшествия

Взрыв произошел в еврейской школе в Амстердаме

Фото: 123RF.com/joseh51

Взрыв прогремел в еврейской школе в Амстердаме. Об этом сообщает AD.

Инцидент произошел в ночь на 14 марта. При этом пока информации о пострадавших не поступало. Правоохранители и огнеборцы уже прибыли на место происшествия. Портал NOS уточняет, что взрыв нанес ограниченный ущерб имуществу.

В свою очередь, мэр Амстердама Фемке Халсема назвала случившееся целенаправленной атакой на еврейское сообщество.

"Я понимаю страх евреев в Амстердаме. Они все чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо. Школа должна быть местом, где детей можно безопасно обучать", – отметила Халсема.

Ранее взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.

происшествияза рубежом

