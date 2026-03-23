23 марта, 09:54

Уголовное дело возбудили после пожара в доме в центре Москвы

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после пожара в доме в центре Москвы. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России в MAX.

По данным ведомства, приоритетной версией возгорания является неосторожное обращение с огнем. Для установления точной причины будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Огонь вспыхнул в одном из жилых домов на улице Николоямской утром 23 марта. В результате 3 человека погибли, еще 4 пострадали. Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей.

Уточнялось, что пожар произошел в лифтовом холле и частично охватил лестничную клетку 2-го этажа. Пожарным удалось полностью потушить возгорание. По факту ЧП сотрудники СК начали доследственную проверку.

