ТАСС: в Московском высшем общевойсковом командном училище загорелась кровля

Пожар произошел на кровле Московского высшего общевойскового командного училища на улице Головачева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным собеседника агентства, площадь огня составляет 200 квадратных метров. Пламя распространяется под кровлей в двух направлениях.

На месте ЧП задействованы пожарно-спасательные подразделения. Они организовали штаб пожаротушения.

Ранее крупное возгорание произошло в подмосковных Химках. Огонь охватил здание цеха по производству мебели по всей площади.

Пожар был ликвидирован на 960 "квадратах". При этом удалось не допустить распространения огня на соседние объекты. В результате возгорания никто не пострадал.

