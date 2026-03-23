Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
23 марта, 23:45

Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном цехе в Химках

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Крупное возгорание произошло в цехе по производству мебели в подмосковных Химках. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Лунево, на место уже прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огонь охватил здание по всей площади.

Огнеборцы локализовали пожар на площади 960 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения огня на соседнее здание.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлечены 50 человек и 16 единиц техники МЧС.

Ранее пожар произошел в одном из жилых домов на улице Николоямской в Москве. Возгорание было выявлено в лифтовом холле. Оно частично охватило лестничную клетку 2-го этажа.

Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей. Спустя время огнеборцы ликвидировали пламя. В результате пожара погибли четыре человека.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Приоритетной причиной ЧП является неосторожное обращение с огнем.

происшествияпожар

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика