01 апреля, 02:59Происшествия
Шесть человек спасены при пожаре в жилом доме на севере Москвы
Пожар произошел в квартире жилого дома в Новомихалковском проезде. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
По предварительной информации, из горящего здания спасены 6 жителей. Еще один человек пострадал.
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Подробности ЧП устанавливаются.
Ранее один человек пострадал при возгорании катеров на берегу Москвы-реки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Вскоре специалистам удалось потушить огонь.