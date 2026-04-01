Шесть человек спасены при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар произошел в квартире жилого дома в Новомихалковском проезде. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

По предварительной информации, из горящего здания спасены 6 жителей. Еще один человек пострадал.

Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Подробности ЧП устанавливаются.

Ранее один человек пострадал при возгорании катеров на берегу Москвы-реки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Вскоре специалистам удалось потушить огонь.