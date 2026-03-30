Один человек пострадал при возгорании катеров на берегу Москвы-реки

Один человек пострадал в результате возгорания на причале Москвы-реки в районе Щукино. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Как уточнило ведомство, пожар удалось локализовать в 19:19.

Три катера загорелись на берегу Москвы-реки вечером 30 марта. Инцидент произошел по адресу Авиационная улица, дом 79, корпус 1, строение 2. По данным СМИ, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ранее скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем "Ярославец" в акватории реки Ангара в районе поселка Листвянка Иркутской области. На борту катера были пять человек.

В результате ЧП один получил травмы, еще трое погибли. Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали.

