Три человека погибли при столкновении катера с кораблем в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем "Ярославец" в акватории реки Ангара в Иркутской области, сообщает пресс-служба местного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел в районе поселка Листвянка в Иркутском округе. Уточняется, что на борту катера были пять человек. В результате ЧП один человек получил травмы, еще трое погибли. Поиски пятого пассажира еще продолжаются.

"Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали", – указали в МЧС.

