Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 17:58

Происшествия

Три человека погибли при столкновении катера с кораблем в Иркутской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Иркутской области"

Скоростной катер FR25 столкнулся с кораблем "Ярославец" в акватории реки Ангара в Иркутской области, сообщает пресс-служба местного управления МЧС РФ.

Инцидент произошел в районе поселка Листвянка в Иркутском округе. Уточняется, что на борту катера были пять человек. В результате ЧП один человек получил травмы, еще трое погибли. Поиски пятого пассажира еще продолжаются.

"Девять человек, находившиеся на борту второго судна, не пострадали", – указали в МЧС.

Ранее в Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом. Парусное судно с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в ночь на воскресенье по московскому времени. Как писали СМИ со ссылкой на мэра города Эрика Адамса, при ЧП пострадали по меньшей мере 19 из 277 членов экипажа.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика