NYP: два человека погибли после столкновения парусного судна с мостом в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке мексиканское парусное судно столкнулось с Бруклинским мостом, погибли два человека. Об этом пишет New York Post со ссылкой на местные власти.

Парусное судно с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в ночь на воскресенье по московскому времени. Как писали СМИ со ссылкой на мэра города Эрика Адамса, при ЧП пострадали по меньшей мере 19 из 277 членов экипажа.

По данным РИА Новости, корабль уже эвакуировали с места происшествия. Сам мост продолжает работать. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.

Ранее два прогулочных судна с пассажирами перевернулись в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу. Суда опрокинулись на реке Лючун, воде в результате ЧП оказались около 70 человек.

До этого военное судно ВМС Перу столкнулось с нефтяной платформой Manati, принадлежащей англо-французской нефтегазовой компании Perenco. ЧП произошло во время передвижения первого по реке Амазонке вблизи города Напо. Причина инцидента пока не установлена.