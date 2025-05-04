Два прогулочных судна с 70 пассажирами перевернулись на юго-западе КНР

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Около 70 человек оказались в воде после того, как два прогулочных судна опрокинулись на реке Лючун в юго-западной провинции Китая Гуйчжоу, передает агентство Синьхуа.

Уточняется, что инцидент произошел в районе 16:00, то есть около 11:00 по московскому времени. Суда опрокинулись в городском округе Цяньси.

К 19:00 (14:00 по московскому времени) спасатели успели достать из воды свыше 50 человек. При этом поисково-спасательные работы были продолжены.

Ранее аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свири Ленинградской области. Трое работников рыбоводной фирмы, находясь на судне, наехали на бытовку, расположенную в садке. В результате пострадали сотрудники фирмы и судоводитель аэролодки. Их госпитализировали.

