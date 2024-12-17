Аэролодка столкнулась с плавучим домом в Ленобласти

Фото: vk.com/УТ МВД России по СЗФО

Аэролодка столкнулась с плавучим домом на реке Свири Ленинградской области, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел накануне около 15:00. На место происшествия сразу же выехали сотрудники Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте. Они установили, что трое работников рыбоводной фирмы, находясь на судне, наехали на бытовку, расположенную в садке. В результате пострадали сотрудники фирмы и судоводитель аэролодки. Их госпитализировали.

Транспортная полиция проводит проверку по факту случившегося. Предварительно установлено, что судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения. У него уже взяли анализ.

Летом один человек погиб и еще трое пострадали в результате опрокидывания понтона с 24 пассажирами на пруду в Екатерининском парке в Санкт-Петербурге. Следственный комитет России по региону завел дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

