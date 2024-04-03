03 апреля, 23:51Происшествия
Бензовоз опрокинулся на М-4 "Дон" под Ростовом
Фото: МЧС России
Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале.
"На 794-м километре трассы М-4 Дон опрокинулся бензовоз", – указано в сообщении.
В ведомстве сообщили, что из-за ДТП произошла утечка дизельного топлива. Сотрудники МЧС, спасатели и дорожные службы ликвидируют последствия аварии. В устранении последствий задействовано 27 человек, 12 единиц техники.
Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля "Мерседес" наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
До этого два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался, заключили в ведомстве.
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