Бензовоз опрокинулся на М-4 "Дон" под Ростовом

Фото: МЧС России

Бензовоз опрокинулся на трассе М-4 "Дон" в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону в телеграм-канале.

"На 794-м километре трассы М-4 Дон опрокинулся бензовоз", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что из-за ДТП произошла утечка дизельного топлива. Сотрудники МЧС, спасатели и дорожные службы ликвидируют последствия аварии. В устранении последствий задействовано 27 человек, 12 единиц техники.

Ранее пешеход погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы. Водитель автомобиля "Мерседес" наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

До этого два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. По данным регионального МВД, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. В УАЗ был газовый баллон, который в результате аварии взорвался, заключили в ведомстве.