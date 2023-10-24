Два человека погибли от взрыва газового баллона после ДТП в Татарстане

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан

Два человека погибли в результате взрыва газового баллона в машине, попавшей в ДТП в Татарстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, на 222-м километре трассы Казань – Оренбург столкнулись два автомобиля – Mercedes и УАЗ. Предварительно, в результате аварии взорвался газовый баллон, который был в УАЗ.

Два человека, находившиеся в отечественном автомобиле, сгорели в салоне. Еще один пассажир вылетел из машины и пострадал. Также травмы получил водитель Mercedes.

Обстоятельства аварии уточняются, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября в Иркутской области произошло столкновение трех автомобилей: грузового Isuzu, Subaru и "ГАЗели".

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Subaru. Еще два пассажира этого авто, а также водитель и пассажиры грузовика были госпитализированы.

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