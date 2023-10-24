Три человека погибли в результате ДТП в Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Вечером 23 октября на 1338 километре трассы Р-255 "Сибирь", в районе поселка Камышет Иркутской области, произошло столкновение трех автомобилей: грузового Isuzu, Subaru и "ГАЗели". Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры региона.

В результате аварии погибли водитель и два пассажира Subaru. Еще два пассажира этого авто, а также водитель и пассажиры грузовика были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП, а также тяжесть телесных повреждений устанавливаются. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты процессуальной проверки, которая была организована сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП с ВАЗ-2107 и Toyota в Красноярском крае. По данным МВД, водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой.

Позже стало известно, что количество погибших в результате данной аварии увеличилось до пяти. Было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.