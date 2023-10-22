Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Число погибших в результате ДТП в Красноярском крае выросло до пяти человек. Главное управление МВД России по краю рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

Речь идет об аварии, которая случилась вечером 21 октября в районе 237 километра дороги Р-257 "Енисей".

"Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства ДТП в Новоселовском районе, в результате которого к настоящему времени погибли пять человек и пострадали двое", – сообщается в публикации.

По данному факту завели уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось о троих погибших в результате аварии. Уточняется, что водитель ВАЗ-2107 ехал из Красноярска в Абакан. В машине было двое взрослых и двое детей 14 и 15 лет.

Предварительно было установлено, что водитель отечественного автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota, в котором были две женщины.

Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства происшествия.



Машина въехала на остановку общественного транспорта в Северном Измайлове