ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Марксистской улице в Москве

ДТП с участием шести автомобилей произошло на Марксистской улице в районе дома 24 в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что сейчас занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по одной полосе, движение затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В сообщении подчеркнули, что оперативные службы города работают на месте. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали три человека.

Ранее массовая авария произошла на 30-м километре трассы М5 "Урал" в Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадал один человек.

До этого иномарка наехала на трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Перово на востоке Москвы. Ребенка доставили в медучреждение.

Крупная авария произошла в Московской области на трассе М-5 "Урал"