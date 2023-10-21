21 октября, 11:45Происшествия
ДТП с участием 6 автомобилей произошло на Марксистской улице в Москве
Уточняется, что сейчас занято три полосы движения в сторону центра и две полосы из трех в сторону ТТК. Организовано реверсивное движение по одной полосе, движение затруднено. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.
В сообщении подчеркнули, что оперативные службы города работают на месте. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.
По предварительным данным Госавтоинспекции Москвы, пострадали три человека.
Ранее массовая авария произошла на 30-м километре трассы М5 "Урал" в Раменском городском округе. По предварительным данным, пострадал один человек.
До этого иномарка наехала на трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Перово на востоке Москвы. Ребенка доставили в медучреждение.
Крупная авария произошла в Московской области на трассе М-5 "Урал"
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