Иномарка сбила трехлетнюю девочку на пешеходном переходе в Перове

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Иномарка наехала на трехлетнего ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе в районе Перово на востоке Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на 1-й Владимирской улице вечером 20 октября. По информации ведомства, 37-летний мужчина за рулем автомобиля Mazda наехал на трехлетнюю девочку, которая переходила проезжую часть вместе с матерью.

Ребенка доставили в медучреждение. Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее автомобиль протаранил группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе в японском городе Киото. Авария произошла, когда дети направлялись на учебу в младшую школу. Пострадали трое школьников. Их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.

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