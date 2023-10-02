Автомобиль врезался в группу детей в японском Киото

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Автомобиль протаранил группу детей на нерегулируемом пешеходном переходе в японском городе Киото, сообщает РИА Новости. Пострадали трое школьников.

Авария произошла около 8 утра по местному времени (02:00 мск) в городском районе Саке, когда дети направлялись на учебу в младшую школу. Когда автомобиль наехал на них, они шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает. Полиция задержала 59-летнего водителя автомобиля.

На прошлой неделе водитель автомобиля марки Mercedes наехал на группу прохожих, находившихся на тротуаре. В результате аварии пострадали пять человек, двое из которых не достигли 18-летия.

После произошедшего столичный главк Следственного комитета (СК) РФ возбудил в отношении водителя уголовное дело. Позже стало известно, что мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Центральный аппарат СК РФ взял на контроль установление обстоятельств аварии.



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