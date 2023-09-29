СК возбудил уголовное дело после аварии в центре Москвы, где пострадали пять человек

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в центре столицы, в результате которого пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Москве.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Кроме того, агентство со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что водителя Mercedes задержали. Его доставят в территориальный отдел для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на Большой Никитской улице, автомобиль Mercedes наехал на пешеходов. По информации прокуратуры Москвы, водитель иномарки выехал на тротуар и наехал на группу прохожих.

В результате ДТП пострадали пять человек, которым оказывается медпомощь. Надзорное ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств аварии.