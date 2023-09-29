Автомобиль наехал на пешеходов в центре Москвы

Автомобиль Mercedes наехал на пешеходов в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Инцидент случился на Большой Никитской улице возле дома № 31. По информации телеграм-канала прокуратуры Москвы, водитель Mercedes выехал на тротуар и наехал на группу прохожих. В результате ДТП пострадали пять человек, которым оказывается медпомощь.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. В департаменте уточнили, что из-за ДТП движение в районе затруднено.

"Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – добавили в Дептрансе.

Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии. На месте работу сотрудников полиции координирует первый зампрокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.

Ранее четыре автомобиля столкнулись в районе дома 23 по Химкинскому бульвару. В результате происшествия одна из машин наехала на препятствие. По предварительным данным, пострадал один человек.