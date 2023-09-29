29 сентября, 22:24Происшествия
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Москвы
Инцидент случился на Большой Никитской улице возле дома № 31. По информации телеграм-канала прокуратуры Москвы, водитель Mercedes выехал на тротуар и наехал на группу прохожих. В результате ДТП пострадали пять человек, которым оказывается медпомощь.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. В департаменте уточнили, что из-за ДТП движение в районе затруднено.
"Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", – добавили в Дептрансе.
Прокуратура контролирует выяснение всех обстоятельств аварии. На месте работу сотрудников полиции координирует первый зампрокурора Центрального административного округа Максим Чикмарев.
Ранее четыре автомобиля столкнулись в районе дома 23 по Химкинскому бульвару. В результате происшествия одна из машин наехала на препятствие. По предварительным данным, пострадал один человек.
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