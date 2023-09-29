Массовая авария произошла возле станции метро "Сходненская"

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Четыре автомобиля столкнулись в районе дома 23 по Химкинскому бульвару. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

В результате происшествия одна из машин наехала на препятствие.

"По предварительным данным, пострадал один человек", – отметили в МВД.



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Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на улице Стромынке в районе дома 20. Водитель автомобиля каршеринга Nissan при перестроении столкнулся с Lada и рейсовым автобусом.

В результате происшествия пострадала водитель каршеринга. Ее госпитализировали.

