Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 22:02

Происшествия

Массовая авария произошла возле станции метро "Сходненская"

Видео: Москва 24

Четыре автомобиля столкнулись в районе дома 23 по Химкинскому бульвару. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ.

В результате происшествия одна из машин наехала на препятствие.

"По предварительным данным, пострадал один человек", – отметили в МВД.

1 из 3

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло на улице Стромынке в районе дома 20. Водитель автомобиля каршеринга Nissan при перестроении столкнулся с Lada и рейсовым автобусом.

В результате происшествия пострадала водитель каршеринга. Ее госпитализировали.

Читайте также

происшествияДТП
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика