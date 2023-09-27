В Москве трамвай сбил мужчину, перебегавшего пути в неположенном месте

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Трамвай наехал на мужчину на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.

По предварительным данным, пешеход в наушниках перебегал трамвайные пути в неустановленном для этого месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Электрозаводская" произошла авария, в результате которой автомобиль такси перевернулся на крышу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.