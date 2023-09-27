Пассажирка каршеринга пострадала при столкновении с автобусом и легковушкой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирка каршеринга пострадала в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на востоке Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Стромынке в районе дома 20. Водитель автомобиля каршеринга Nissan при перестроении столкнулся с Lada и рейсовым автобусом. В результате легковушка наехала на разделительное ограждение.

Пассажирку автомобиля Nissan доставили в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Ранее девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с фонарным столбом в Богородском городском округе Московской области. Выяснилось, что водитель 1985 года рождения, находясь за рулем маршрутного такси, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

Отмечалось, что все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Среди них есть девочка 2014 года рождения. Всех, кто в результате ДТП получил травмы, госпитализировали.



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