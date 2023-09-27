Автомобилист на севере Москвы сбил ребенка

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В столичном районе Ховрино водитель Volkswagen Multivan сбил ребенка, передвигающегося на самокате. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на свой источник.

По его информации, ДТП произошло на пересечении улиц Беломорской и Дыбенко. Предварительно, подросток на самокате переезжал дорогу и не заметил машину. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. На место выехали полицейские и скорая помощь.

Госавтоинспекция Москвы напоминает жителям, что при переходе дороги нужно слезать с самокатов и велосипедов, везя их рядом с собой.

Ранее сообщалось, что возле станции метро "Электрозаводская" произошла авария, в результате которой автомобиль такси перевернулся на крышу. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.