Задержан виновник ДТП на Большой Никитской улице, где пострадали пять человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полиция задержала водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, включая детей, сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний мужчина. По данным СМИ, Фарид Нурмамедов выехал на тротуар и сбил пешеходов. Сразу после аварии он оставался на месте происшествия, но от медицинского освидетельствования отказался.

В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них – девочки 2011 и 2013 годов рождения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Действия водителя подлежат квалификации по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)".

Появились кадры аварии на Большой Никитской улице в Москве