Водитель Mercedes, сбивший пешеходов в центре Москвы, отказался от медосвидетельствования

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Водитель Mercedes, который сбил нескольких пешеходов на Большой Никитской улице в Москве, отказался от медицинского освидетельствования. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

С учетом этого действия водителя подлежат квалификации по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)", уточнили в ведомстве.

Авария произошла в центре Москвы вечером 29 сентября. По информации прокуратуры Москвы, водитель Mercedes выехал на тротуар и наехал на группу прохожих.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Им оказывается необходимая медпомощь. По факту аварии СК возбудил уголовное дело.

Автомобиль Mercedes сбил нескольких человек на Большой Никитской в Москве