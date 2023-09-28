Видео: Москва 24

Маршрутка загорелась на 23-м километре Новорязанского шоссе. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

По их словам ЧП произошло на Новорязанском шоссе по направлению в сторону города, в районе торгового центра "Петрович".

На кадрах с места происшествия видно, как полыхает белый микроавтобус, стоящий в крайнем ряду. Огонь охватил все транспортное средство, от него валит густой черный дом.

Ранее девять человек пострадали в результате столкновения маршрутки с фонарным столбом в Богородском городском округе Московской области. Выяснилось, что водитель 1985 года рождения, находясь за рулем маршрутного такси, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору.

Отмечалось, что все пострадавшие – пассажиры маршрутки. Среди них есть девочка 2014 года рождения. Всех, кто в результате ДТП получил травмы, госпитализировали.



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