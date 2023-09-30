01:38Происшествия
На 91-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с двумя авто
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
На внутренней стороне 91-го километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают информацию о пострадавших и обстоятельства ДТП.
В связи с аварией движение на данном участке дороги затруднено. Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на улице Большой Никитской, автомобиль Mercedes выехал на тротуар и наехал на группу прохожих. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.
По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования.
Появились кадры аварии на Большой Никитской улице в Москве
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