На 91-м км МКАД затруднено движение из-за ДТП с двумя авто

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 91-го километра МКАД произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают информацию о пострадавших и обстоятельства ДТП.

В связи с аварией движение на данном участке дороги затруднено. Водителей призвали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на улице Большой Никитской, автомобиль Mercedes выехал на тротуар и наехал на группу прохожих. В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Как сообщили в столичной прокуратуре, водитель Mercedes отказался от медицинского освидетельствования.

Появились кадры аварии на Большой Никитской улице в Москве