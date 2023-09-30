Центральный аппарат СК проконтролирует ход следствия по делу о ДТП в центре столицы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центральный аппарат Следственного комитета России поставил на контроль результаты расследования уголовного дела о ДТП на Большой Никитской улице в центре Москвы, сообщает ТАСС.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы аварии.

Ранее полиция задержала водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской. Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний Фарид Нурмамедов Он выехал на тротуар и сбил пешеходов.

Сразу после аварии он оставался на месте происшествия, но от медицинского освидетельствования отказался. В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести. Двое из них – девочки 2011 и 2013 годов рождения.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. Действия водителя подлежат квалификации по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования)".

Появились кадры аварии на Большой Никитской улице в Москве