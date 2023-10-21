Массовое ДТП произошло в Раменском городском округе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Массовая авария произошла на 30-м километре трассы М5 "Урал" в Раменском городском округе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области сообщает Агентство "Москва".

"На 30-м километре трассы М5 "Урал" грузовая машина столкнулась с пятью легковыми автомобилями", – рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что согласно предварительным данным, в происшествии пострадал только 1 человек.

Ранее маршрутка и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах. Инцидент случился 16 октября на Волковском шоссе.

По информации прокуратуры, маршрутное такси Iveco врезалось в рейсовый автобус ПАЗ. В результате столкновения получили травмы три человека, которым была предоставлена необходимая медпомощь.

До этого легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Люберцах. В результате аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств.

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