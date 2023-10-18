Пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП в Курске

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Пять человек, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате ДТП с маршрутным автобусом в Курске. УМВД России по региону рассказало о происшествии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"По предварительной информации, 18 октября примерно в 09:35 произошло столкновение трех транспортных средств. <...> В результате ДТП пострадали пять пассажиров маршрутного транспортного средства: женщины 1981, 1985, 1970, 2005 годов рождения и мужчина 1966 года рождения", – говорится в публикации.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее маршрутка и автобус столкнулись в подмосковных Мытищах. Инцидент случился 16 октября примерно в 17:25 на Волковском шоссе.

По информации прокуратуры, маршрутное такси Iveco врезалось в рейсовый автобус ПАЗ. В результате столкновения получили травмы три человека, которым была предоставлена необходимая медпомощь.



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