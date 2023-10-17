В Приморье установили личности всех погибших в ДТП с туристическим автобусом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Приморского края"

Личности погибших в аварии на китайском автобусе в Приморье были установлены. Об этом со ссылкой на представителя управления МВД РФ по региону сообщает РИА Новости.

"Личности погибших установили", – заявил собеседник агентства.

Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский ранее сообщал, что погибшими оказались две женщины 1942-го и 1966-го годов рождения. В больницу после аварии доставили 30 пострадавших, 29 из них госпитализировали.

Сообщение о ДТП с участием туристического автобуса на 73-м километре дороги Раздольное – Хасан вблизи поселка Барабаш поступило в полицию 16 октября в 14:48 по местному времени. По предварительной информации, 50-летний водитель рейсового транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и съехал в кювет.

Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения".

К месту ДТП отправили вертолет Территориального центра медицины катастроф.

Автобус с туристами перевернулся в Приморье