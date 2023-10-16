Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

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Два человека погибли и 17 получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с туристическим автобусом в Приморье. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства ГО и ЧС.

По данным ведомства, на месте ДТП работают три бригады скорой помощи.

"Двое погибших, 13 человек с травмами в средне-тяжелом состоянии, 4 пассажира с сочетанными травмами в тяжелом состоянии. Хасанская центральная районная больница госпитализирует пациентов, все службы – в состоянии повышенной готовности", – сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что к месту ДТП отправят вертолет Территориального центра медицины катастроф.

По данным ведомства, туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, потерял управление и съехал в кювет. В момент происшествия в автобусе находились 48 пассажиров.

В свою очередь, глава агентства по туризму Приморья Аресний Крепский заявил РИА Новости, что в автобусе, предварительно, находились только туристы из РФ, водитель – гражданин Китая. Он отметил, что автобус принадлежит китайскому предприятию.

Накануне два человека погибли из-за столкновения грузовика ГАЗ-3507 и двух легковых автомобилей Nissan и BMW на федеральной автодороге в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. ДТП произошло 15 октября около 20:00 по московскому времени на 4-м километре федеральной автодороги "Обход города Нальчика".

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