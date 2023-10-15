Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе в КБР

Фото: УГИБДД МВД по КБР

Два человека погибли из-за столкновения грузовика ГАЗ-3507 и двух легковых автомобилей Nissan и BMW на федеральной автодороге в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции МВД по КБР.

Отмечается, что ДТП произошло около 20:00 по московскому времени на 4-м километре федеральной автодороги "Обход г. Нальчика".

По информации ведомства, после столкновения Nissan загорелся. Движение на участке автодороги организовано в реверсивном режиме. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии на автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. ДТП произошло на 432-м километре трассы "Кавказ" на выезде из города Баксан. Столкнулись автомобили Toyota и "Газель".

Также произошло столкновение двух автомобилей на Профсоюзной улице, в районе дома 118, в Москве. Движение в районе происшествия не было затруднено.

Два автомобиля столкнулись на 99-м км МКАД