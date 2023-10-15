ДТП с участием автомобиля и человека произошло на Варшавском шоссе в деревне Бунчиха

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, произошло на Варшавском шоссе в деревне Бунчиха. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. Оперативные службы города работают на месте случившегося.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются, сказано в тексте.

Ранее произошло столкновение двух автомобилей на Профсоюзной улице, в районе дома 118, в Москве. Движение в районе происшествия не было затруднено.

До этого легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Люберцах. В результате аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств.

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