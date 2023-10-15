15 октября, 19:43Происшествия
ДТП с участием автомобиля и человека произошло на Варшавском шоссе в деревне Бунчиха
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
ДТП с участием автомобиля и человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте, произошло на Варшавском шоссе в деревне Бунчиха. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Отмечается, что движение в сторону центра затруднено. Оперативные службы города работают на месте случившегося.
Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются, сказано в тексте.
Ранее произошло столкновение двух автомобилей на Профсоюзной улице, в районе дома 118, в Москве. Движение в районе происшествия не было затруднено.
До этого легковой автомобиль и маршрутка столкнулись в Люберцах. В результате аварии пострадали водители и пассажиры транспортных средств.
Человек погиб в Барнауле после наезда машины на автобусную остановку
Читайте также